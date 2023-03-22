Подмосковный кофейный завод вошел в топ-4 на российском рынке

Губернатор также отметил, что правительство Подмосковья и «Московская кофейня на паяхъ» заключили крупное соглашение на ПМЭФ в 2018 году, которое касалось реконструкции завода. Было вложено пять миллиардов рублей инвестиций, в результате чего было создано 135 новых рабочих мест. В прошлом году компания получила субсидию в размере 100 миллионов рублей для создания инженерной инфраструктуры.