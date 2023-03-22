Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как сообщает 360tv.ru, «Московская кофейня на паяхъ», расположенная в Рузском городском округе, единственное предприятие в России, где производят сублимированный цикорий. Андрей Воробьев напомнил, что в прошлом году предприятие отметило свой 25-летний юбилей и добавил, что технологии производства на заводе соответствуют высочайшим стандартам.
Губернатор также отметил, что правительство Подмосковья и «Московская кофейня на паяхъ» заключили крупное соглашение на ПМЭФ в 2018 году, которое касалось реконструкции завода. Было вложено пять миллиардов рублей инвестиций, в результате чего было создано 135 новых рабочих мест. В прошлом году компания получила субсидию в размере 100 миллионов рублей для создания инженерной инфраструктуры.
Генеральный директор «Московской кофейни на паяхъ» Алексей Кеменов сообщил, что на предприятии работают более 500 человек, а компания выпускает все виды кофе, включая растворимый, в зернах, в капсулах, три в одном, сублимированный цикорий и различные виды какао. Кроме того, предприятие активно участвует в оказании гуманитарной помощи на Донбассе, также дополнительные деньги выплачиваются семьям мобилизованных.