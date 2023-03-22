Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Напомним, что представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастными к пожару в районе Погрануправления ФСБ на Сиверса в Ростове.
«Ростов и Ростовская область являются ключевыми центрами для интересов киевского режима и коллективного Запада. Поэтому любые инциденты у нас всегда вызывают активизацию различных диверсионных группировок и самозванцев, которые подобными заявлениями пытаются себе придать вес», — отмечает Александр Сухарь.
По мнению политолога, современный мир — это во многом не столько мир фактов, сколько их интерпретации в публичном пространстве. Это, по словам собеседника, доказывает киевский режим, тратя огромные ресурсы на массовую пропаганду.
«Поэтому говорить о реальном существовании террористического движения „Черный мост“ сложно. Ранее о них я ничего не слышал, что и вызывает вопросы», — делится мнением собеседник.
Политолог не исключает, что желание противника совершать громкие акции может возрастать именно из-за резонанса подобных событий. А то, что пока ничего не происходит — свидетельствует, по его словам, о качественной работе правоохранительных служб.
«Но ухо надо держать востро», — резюмирует эксперт.