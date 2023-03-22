Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Пожар вспыхнул в частном доме в поселке Александровка Азовского района. Огонь быстро охватил 150 квадратных метров жилья. На его тушение у пожарных ушло более часа.
После ликвидации огня спасатели обнаружили труп 72-летнего мужчины. Точные причины его гибели еще устанавливаются экспертами.
Ранее в Новочеркасске в пожаре погиб житель многоэтажного дома. Причиной его смерти стало отравление угарным газом. В ходе пожара пострадал еще один житель дома. Его госпитализировали из-за отравления продуктами горения.