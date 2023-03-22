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Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области

22 марта 2023, 15:35
Фото: 1MI
Пожилой мужчина погиб в пожаре в Ростовской области 22 марта
72-летний мужчина погиб во время пожара в Азовском районе, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Пожар вспыхнул в частном доме в поселке Александровка Азовского района. Огонь быстро охватил 150 квадратных метров жилья. На его тушение у пожарных ушло более часа.

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После ликвидации огня спасатели обнаружили труп 72-летнего мужчины. Точные причины его гибели еще устанавливаются экспертами.

Ранее в Новочеркасске в пожаре погиб житель многоэтажного дома. Причиной его смерти стало отравление угарным газом. В ходе пожара пострадал еще один житель дома. Его госпитализировали из-за отравления продуктами горения.

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#Пожар#Виктория Прутковская#Происшествие#МЧС#Происшествия#Новости#Ростовская область#Новочеркасск
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