Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Собеседник рассказывает, что разрушение берегов — это естественный процесс, который возникает в местах, где нет укрепления, под воздействием сезонных волн и ветров.
«В укреплении нуждается участок по верховью Дона, рядом с поселком Богудония к дельте реки Миус. Там тоже падают берега. Обрушение берега есть на правом берегу Веселовского водохранилища. Он тоже осыпается, обрушивая даже часть посевных площадей», — отмечает Алексей.
Вблизи Таганрогского залива, по словам эксперта, есть постройки и поля. Соответственно, здесь из-за отсутствия укрепления в воду могут тоже попадать ненужные, вредные вещества.
«Не исключено, что где-то рядом могла быть свалка. Большую опасность заключают в себе прибрежные кладбища. Это старые захоронения, которые проводились несколько веков назад, о которых сегодня никто и не знает. Неизвестно, от чего тогда умирали люди. А все это без укрепления берега тоже может попасть в воду», — подчеркивает эколог.
В качестве примера спикер приводит один из регионов Приволжского федерального округа, где много лет назад, при обрушении берега, были обнаружены кости мамонта.
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