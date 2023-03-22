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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

«Прибрежные кладбища»: эколог рассказал, зачем укреплять берега в Ростовской области

22 марта 2023, 06:32
Фото: donland.ru
Эколог рассказал, в чем опасность неукрепленных берегов в Ростовской области

Эколог рассказал, зачем стали массово укреплять берега в Ростовской области

Вопрос укрепления берегов злободневен по многим участкам в Ростовской области, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Собеседник рассказывает, что разрушение берегов — это естественный процесс, который возникает в местах, где нет укрепления, под воздействием сезонных волн и ветров.

«В укреплении нуждается участок по верховью Дона, рядом с поселком Богудония к дельте реки Миус. Там тоже падают берега. Обрушение берега есть на правом берегу Веселовского водохранилища. Он тоже осыпается, обрушивая даже часть посевных площадей», — отмечает Алексей.

Вблизи Таганрогского залива, по словам эксперта, есть постройки и поля. Соответственно, здесь из-за отсутствия укрепления в воду могут тоже попадать ненужные, вредные вещества.

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«Не исключено, что где-то рядом могла быть свалка. Большую опасность заключают в себе прибрежные кладбища. Это старые захоронения, которые проводились несколько веков назад, о которых сегодня никто и не знает. Неизвестно, от чего тогда умирали люди. А все это без укрепления берега тоже может попасть в воду», — подчеркивает эколог.

В качестве примера спикер приводит один из регионов Приволжского федерального округа, где много лет назад, при обрушении берега, были обнаружены кости мамонта. 

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области планируется защитить берега Азовского моря от разрушения. 

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