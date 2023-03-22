«Не исключено, что где-то рядом могла быть свалка. Большую опасность заключают в себе прибрежные кладбища. Это старые захоронения, которые проводились несколько веков назад, о которых сегодня никто и не знает. Неизвестно, от чего тогда умирали люди. А все это без укрепления берега тоже может попасть в воду», — подчеркивает эколог.