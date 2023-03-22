Прокуратура Ростова организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая на улице Вятской. Напомним, во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.