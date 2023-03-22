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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием трамвая в Ростове

22 марта 2023, 16:30
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая на Вятской в Ростове
Городская прокуратура проверит обстоятельства аварии с трамваем, протаранившим частный дом, пишут СМИ.

Прокуратура Ростова организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая на улице Вятской. Напомним, во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с трамваем, врезавшимся в частный дом в Ростове
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По информации «Панорамы», прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Трамваи получили механические повреждения.

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