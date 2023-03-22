Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Прокуратура Ростова организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая на улице Вятской. Напомним, во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.
По информации «Панорамы», прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Трамваи получили механические повреждения.