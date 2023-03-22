Психолог объяснил, почему увеличение светового дня может привести к депрессии

Кроме того, сезонная аллергия, которая вызывает долговременный насморк и кашель, может ухудшить самочувствие и вызвать раздражение и усталость. Также социальная зимняя изоляция может оставить организм истощенным и лишить его энергии в этот период. Если чувствуете, что стало трудно, не стесняйтесь обратиться к специалисту за помощью, резюмировала Наталевич.