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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:16

Психолог объяснил, почему увеличение светового дня может привести к депрессии

22 марта 2023, 13:16
Психолог Анастасия Наталевич рассказала, что уменьшение уровня энергии, настроения и сонливость могут быть симптомами весенней депрессии.

Она пояснила, что это может быть вызвано увеличением светового дня. Ведь изменения в уровне освещенности влияют на уровень серотонина и мелатонина в организме, которые отвечают за регулирование настроения и сна. Об этом пишет издание nation-news.ru.

Кроме того, сезонная аллергия, которая вызывает долговременный насморк и кашель, может ухудшить самочувствие и вызвать раздражение и усталость. Также социальная зимняя изоляция может оставить организм истощенным и лишить его энергии в этот период. Если чувствуете, что стало трудно, не стесняйтесь обратиться к специалисту за помощью, резюмировала Наталевич.

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