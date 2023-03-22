Путин: «Единая Россия» формулирует инициативы по защите прав граждан

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В ходе встречи президент отметил, что партия активно участвует в политической жизни страны, предлагает множество инициатив для социально-экономического развития, защиты прав граждан и развития социальной сферы.
В свою очередь, Владимир Васильев подчеркнул, что фракция «Единая Россия» уже приняла три закона: об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений. Также ведется работа над 15 законопроектами, в том числе касающимися занятости населения и правовой защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Кроме того, «Единая Россия» оказывает поддержку участникам спецоперации и их семьям, предоставляя бесплатную юридическую помощь ветеранам, наделяя участников статусом ветеранов боевых действий, включая ополченцев Донбасса с 2014 года, и обеспечивая социальную защиту близких, потерявших кормильца. Владимир Васильев также сообщил о законопроекте, который гарантирует сохранение рабочих мест участникам СВО и членам их семей.
Как сообщает сайт партии ER.RU, Васильев также отметил на встрече с президентом, что народная программа «Единой Россией» реализуется в тесном сотрудничестве с правительством. Контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от ЕР вместе с жителями. В рамках программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, до конца года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. На реализацию инициативы потребуется примерно 5–6 миллиардов рублей.
Владимир Васильев также поднял вопрос о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта инициатива ранее была выдвинута на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Фракция «Единая Россия» просила добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей ежегодно, что, согласно подсчётам специалистов, позволит предотвратить до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте.
Президент Владимир Путин поддержал оба предложения для дальнейшей проработки правительством.