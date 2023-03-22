Путин: «Единая Россия» формулирует инициативы по защите прав граждан

Как сообщает сайт партии ER.RU, Васильев также отметил на встрече с президентом, что народная программа «Единой Россией» реализуется в тесном сотрудничестве с правительством. Контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от ЕР вместе с жителями. В рамках программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, до конца года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. На реализацию инициативы потребуется примерно 5–6 миллиардов рублей.