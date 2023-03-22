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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Росгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году

22 марта 2023, 08:22
Фото: 1MI
Росгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области летом 2023 года
Росгидромет рассказал, какую погоду следует ожидать с июня по сентябрь 2023 года в Ростовской области, прогноз появился на сайте федерального Минприроды.

НИУ Росгидромета представил анализ прогностических данных о погоде на период с апреля по сентябрь 2023 года. Эксперты утверждают, что с 65-70% вероятностью жителей Ростовской области и других субъектов РФ ожидает жаркая погода с температурами около или выше многолетних показателей.

Например, синоптики предсказывают, что в мае на севере Южного федерального округа средние температуры превысят значения 2022 года, в июне будет больше осадков, чем было за аналогичный период прошлого года. В августе ЮФО также предсказали дефицит осадков, а в сентябре к дефициту осадков добавятся температуры выше средних показателей 2022 года.

В августе ЮФО также предсказали дефицит осадков, а в сентябре к дефициту осадков добавятся температуры выше средних показателей 2022 года.
Фото: 1MI
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Метеорологи добавили, что средняя температура воздуха в Ростове в июне составит +21,6 градуса, в июле — +24 градуса, в августе — +23,3 градуса, а в сентябре — +17,1 градуса. При этом больше всего осадков ожидается в мае и июне — более 60 миллиметров, а вот в апреле, августе и сентябре ростовчан ждет засуха, а количество осадков будет колебаться от 38 до 43 миллиметров.

Ранее ростовчанам предсказали мощные магнитные бури.

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