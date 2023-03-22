Метеорологи добавили, что средняя температура воздуха в Ростове в июне составит +21,6 градуса, в июле — +24 градуса, в августе — +23,3 градуса, а в сентябре — +17,1 градуса. При этом больше всего осадков ожидается в мае и июне — более 60 миллиметров, а вот в апреле, августе и сентябре ростовчан ждет засуха, а количество осадков будет колебаться от 38 до 43 миллиметров.