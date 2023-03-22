Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Аналитики представили данные, согласно которым в Ростовской области по данным за январь 2023 года погибли более пяти тысяч жителей, из них 15 случаев составила младенческая смертность, зарегистрированная в 2023 году. При этом естественная убыль населения составила более 2,3 тысячи человек.
Хотя эти показатели и уступают аналогичному периоду 2022 года почти на треть, они остаются достаточно высокими, обеспечив Ростовской области второе место по ЮФО в рейтинге субъектов России с заметной убылью населения.
Лидером рейтинга стал Краснодарский край, в котором убыль превысила отметку в 2,6 тысячи жителей.
Ранее увеличилось число людей, уезжающих из Ростовской области.