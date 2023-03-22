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Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года

22 марта 2023, 07:38
Фото: Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service/cc0/wikimedia.org
Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года
В Ростовской области убыль населения составила более 2,3 тысячи жителей, об этом сообщили данные Росстата.

Аналитики представили данные, согласно которым в Ростовской области по данным за январь 2023 года погибли более пяти тысяч жителей, из них 15 случаев составила младенческая смертность, зарегистрированная в 2023 году. При этом естественная убыль населения составила более 2,3 тысячи человек.

Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году
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Хотя эти показатели и уступают аналогичному периоду 2022 года почти на треть, они остаются достаточно высокими, обеспечив Ростовской области второе место по ЮФО в рейтинге субъектов России с заметной убылью населения.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, в котором убыль превысила отметку в 2,6 тысячи жителей.

Ранее увеличилось число людей, уезжающих из Ростовской области.

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