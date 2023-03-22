rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ростовчан пугают опасный туберкулез, неуправляемые трамваи и жаркое лето

22 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
Ростовчан пугают опасный туберкулез, неуправляемые трамваи и жаркое лето
Жители Ростовской области стали заболевать устойчивым к лекарствам туберкулезом, тем временем синоптики предупредили о жарком лете в этом году, а дом на Скачкова в Ростове протаранил трамвай.

Опасный туберкулез

Терапевт Татьяна Глухова рассказала, что в Ростовской области начали выявлять случаи заболевания туберкулезом, устойчивым к антибиотикам.

Медик отметила, что лечить опасную болезнь легких и без того было непросто. Процесс выздоровления может занять до двух лет. Теперь врачи все чаще сталкиваются с тем, что туберкулез эволюционировал и не реагирует на антибиотики. Сейчас примерно 30% случаев заболевания представляют собой формы, устойчивые к медикаментам.

«Бактерии адаптируются к препаратам быстрее, чем удается разрабатывать следующее поколение антибиотиков», — резюмировала Глухова изданию «Наше время».

Медик добавила, что на начальных стадиях туберкулез никак себя не проявляет, однако без оперативного лечения больной может умереть.

Жители в Ростовской области начали заражаться устойчивым к медикаментам туберкулезом
Узнать подробнее

Знойное лето

Министерство природы опубликовало подробный прогноз погоды на лето в Ростовской области. Его составляли сотрудники НУИ Росгидромета.

Фото: 1MI

Из прогноза следует, что с вероятностью 65-70% в Ростовской области погода летом будет со средней температурой на уровне или выше прошлогодней.

Так, в мае на севере Южного федерального округа средняя температура воздуха превысит значения 2022 года. В июне же ожидается больше осадков, чем в этот же месяц в прошлом году. В августе, наоборот, дождей будет мало, а в сентябре к отсутствию осадков добавится сильная жара.

В июне средняя температура воздуха составит +21 градус, в июле — +24, а в августе — +23. В сентябре столбики термометров будут колебаться на уровне +17.

Росгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году
Узнать подробнее

Бешеный трамвай

Жители Ростова в соцсетях рассказали, что на улице Скачкова трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом. Перед этим он протаранил столб.

Фото: Ростов Папа/ВК

Очевидцы рассказывают, что причиной инцидента стал другой трамвай, который протаранил состав и отбросил его с путей. В соцсетях ростовчане возмутились поведением обоих машинистов, а также посетовали на состояние путей и самих трамваев.

От ГИБДД России по Ростовской области комментариев пока не поступало.

Читайте также:
Жители в Ростовской области начали заражаться устойчивым к медикаментам туберкулезомСошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 мартаРосгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году
#Алина Заярная#Здоровье#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты
Сегодня, 13:24
Сошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 марта
Сегодня, 12:55
Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого
Сегодня, 12:29
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37