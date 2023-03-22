Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Терапевт Татьяна Глухова рассказала, что в Ростовской области начали выявлять случаи заболевания туберкулезом, устойчивым к антибиотикам.
Медик отметила, что лечить опасную болезнь легких и без того было непросто. Процесс выздоровления может занять до двух лет. Теперь врачи все чаще сталкиваются с тем, что туберкулез эволюционировал и не реагирует на антибиотики. Сейчас примерно 30% случаев заболевания представляют собой формы, устойчивые к медикаментам.
«Бактерии адаптируются к препаратам быстрее, чем удается разрабатывать следующее поколение антибиотиков», — резюмировала Глухова изданию «Наше время».
Медик добавила, что на начальных стадиях туберкулез никак себя не проявляет, однако без оперативного лечения больной может умереть.
Министерство природы опубликовало подробный прогноз погоды на лето в Ростовской области. Его составляли сотрудники НУИ Росгидромета.
Из прогноза следует, что с вероятностью 65-70% в Ростовской области погода летом будет со средней температурой на уровне или выше прошлогодней.
Так, в мае на севере Южного федерального округа средняя температура воздуха превысит значения 2022 года. В июне же ожидается больше осадков, чем в этот же месяц в прошлом году. В августе, наоборот, дождей будет мало, а в сентябре к отсутствию осадков добавится сильная жара.
В июне средняя температура воздуха составит +21 градус, в июле — +24, а в августе — +23. В сентябре столбики термометров будут колебаться на уровне +17.
Жители Ростова в соцсетях рассказали, что на улице Скачкова трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом. Перед этим он протаранил столб.
Очевидцы рассказывают, что причиной инцидента стал другой трамвай, который протаранил состав и отбросил его с путей. В соцсетях ростовчане возмутились поведением обоих машинистов, а также посетовали на состояние путей и самих трамваев.
От ГИБДД России по Ростовской области комментариев пока не поступало.