Медик отметила, что лечить опасную болезнь легких и без того было непросто. Процесс выздоровления может занять до двух лет. Теперь врачи все чаще сталкиваются с тем, что туберкулез эволюционировал и не реагирует на антибиотики. Сейчас примерно 30% случаев заболевания представляют собой формы, устойчивые к медикаментам.