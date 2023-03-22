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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Ростовчанин убил знакомую топором, залил ее тело бетоном и украл золотые украшения

22 марта 2023, 15:48
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Ростовчанина будут судить за убийство и кражу
Жителя Ростова обвиняют в жестоком убийстве и краже, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В Ростове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве и краже. Преступление он совершил в мае прошлого года в гараже на улице Вятской. Там он находился со своей 41-летней знакомой. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Он закончился нанесением потерпевшей множественных ударов топором и ножом в голову и туловище. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

Убедившись в ее гибели, преступник украл у нее личные вещи и драгоценности. Потом он перенес труп в подвал, где залил его бетонным раствором. 

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После задержания убийца раскаялся в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе. Его дальнейшую судьбу определит суд.

Ранее родные братья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской области.

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