В Ростове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве и краже. Преступление он совершил в мае прошлого года в гараже на улице Вятской. Там он находился со своей 41-летней знакомой. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Он закончился нанесением потерпевшей множественных ударов топором и ножом в голову и туловище. От полученных травм женщина скончалась на месте.