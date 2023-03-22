Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В Ростове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве и краже. Преступление он совершил в мае прошлого года в гараже на улице Вятской. Там он находился со своей 41-летней знакомой. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Он закончился нанесением потерпевшей множественных ударов топором и ножом в голову и туловище. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Убедившись в ее гибели, преступник украл у нее личные вещи и драгоценности. Потом он перенес труп в подвал, где залил его бетонным раствором.
После задержания убийца раскаялся в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе. Его дальнейшую судьбу определит суд.
Ранее родные братья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской области.