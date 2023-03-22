Ростовская АЭС: в плановый капремонт энергоблока №1 включена модернизация

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как пояснил руководитель станционного штаба по капремонту, главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов, «будет выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора. Из крупных операций запланированы работы на основном оборудовании реакторной и турбинной установок, ремонт всех трёх систем безопасности, капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, средний ремонт генератора с выводом ротора».
На этот раз, по его словам, в ходе ППР будет выполнен большой объем по модернизации оборудования (в рамках программы продления срока эксплуатации энергоблока №1). Именно этим и объясняется более длительная продолжительность ремонта.
В рамках модернизации запланирована замена оборудования и систем в реакторном и турбинном отделениях. Наиболее объемные по времени и затратам работы предстоят на комплексе электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки.
Курс на модернизацию, включающий замену оборудования, как и другие мероприятия, направленные на восстановление и продление ресурса блока, начались еще два года назад и продлятся до 2030 года. Напомним, что первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время он выработал более 174,6 млрд кВтч электроэнергии, достаточного для обеспечения потребности, к примеру, жителей и предприятий Ростовской области и Краснодарского края в течение 4 лет.
Энергетика, как основа социально-экономического развития страны, сегодня, как никогда, заслуживает приоритетного внимания. Поэтому наша страна продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа ведется с учетом самых прогрессивных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. И в перспективе доля атомной генерации в этом процессе будет только расти.
В настоящее время энергоблоки №№2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории находится на уровне, сообщает управление соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений, сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС.