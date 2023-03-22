Ростовская АЭС: в плановый капремонт энергоблока №1 включена модернизация

Курс на модернизацию, включающий замену оборудования, как и другие мероприятия, направленные на восстановление и продление ресурса блока, начались еще два года назад и продлятся до 2030 года. Напомним, что первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время он выработал более 174,6 млрд кВтч электроэнергии, достаточного для обеспечения потребности, к примеру, жителей и предприятий Ростовской области и Краснодарского края в течение 4 лет.