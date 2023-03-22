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Эксперт отмечает, что «местная» клубника, выращеная в Ростовской области и Краснодарском крае, появится на прилавках не раньше июня.
«Для ускорения роста в почву для клубники добавляют подкормку. Если она некачественная или ее слишком много, то в ягоде начинают образовываться нитриты. И когда мы едим такую искусственно выращенную клубнику, то в крови замедляется перенос кислорода и углекислого газа», — объясняет агроном.
Михаил Жарунов добавляет, что выращеная на подкормке клубника опасна проявлением аллергических реакций и кишечными расстройствами.
«Детям такую клубнику давать, однозначно, нельзя, дя них доза нитритов в ней превышена и чревата пищевым отравлением», — предостерегает эксперт.
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