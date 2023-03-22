«Для ускорения роста в почву для клубники добавляют подкормку. Если она некачественная или ее слишком много, то в ягоде начинают образовываться нитриты. И когда мы едим такую искусственно выращенную клубнику, то в крови замедляется перенос кислорода и углекислого газа», — объясняет агроном.