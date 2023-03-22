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Ростовский агроном Жарунов рассказал, чем опасна ранняя клубника

22 марта 2023, 04:00
Фото: 1MI
Ростовский агроном Жарунов рассказал, чем опасна ранняя клубника
На рынках Ростова в 2023 году клубника появилась раньше обычного — в середине марта. Такая ягода, вероятно, выращена за границей в тепличных условиях и не имеет свойственных ей вкуса и насыщенности полезными микроэлементами, объяснил корреспонденту RostovGazeta агроном Михаил Жарунов.

Эксперт отмечает, что «местная» клубника, выращеная в Ростовской области и Краснодарском крае, появится на прилавках не раньше июня.

«Для ускорения роста в почву для клубники добавляют подкормку. Если она некачественная или ее слишком много, то в ягоде начинают образовываться нитриты. И когда мы едим такую искусственно выращенную клубнику, то в крови замедляется перенос кислорода и углекислого газа», — объясняет агроном.

Клубнику стали продавать уже в марте на рынках Ростова
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Михаил Жарунов добавляет, что выращеная на подкормке клубника опасна проявлением аллергических реакций и кишечными расстройствами.

«Детям такую клубнику давать, однозначно, нельзя, дя них доза нитритов в ней превышена и чревата пищевым отравлением», — предостерегает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону обновят вход на Центральный рынок после критики властей.

 

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#Анна Ивченко#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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