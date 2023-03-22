Ростовский дальнобойщик уже трое суток стоит в огромной пробке на КПП из ДНР

«На КПП из Крыма всегда есть по пять точек на выезд и на въезд — все принимают, на „Успенке“, в „Новоазовске“ — два окна туда и обратно. Лезут все! Сейчас еще зерновозы пошли по дороге, легковые — все обогнать хотят», — с досадой рассказал водитель, уверенный, что подобные пробки могут привести к забастовкам, которые лишат новые регионы продуктов и стройматериалов.