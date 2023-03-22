Ростовский дальнобойщик уже трое суток стоит в огромной пробке на КПП из ДНР

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что на днях в редакцию обратился дальнобойщик Евгений, который уже третьи сутки простаивает в пробке на КПП «Успенка» на въезд в Ростовскую область.
Водитель рассказал, что на границе между субъектами Российской Федерации возникла многокилометровая пробка, если быть точным — затор протяженностью около 38 километров. Ситуация осложняется тем, что на всей трассе нет воды, туалетов или же мусорок. Ростовчанин уверен, что на этот участок дороги необходимо поставить регулировщика, который не позволит автохамам объезжать пробку и «втискиваться» среди других машин.
«На КПП из Крыма всегда есть по пять точек на выезд и на въезд — все принимают, на „Успенке“, в „Новоазовске“ — два окна туда и обратно. Лезут все! Сейчас еще зерновозы пошли по дороге, легковые — все обогнать хотят», — с досадой рассказал водитель, уверенный, что подобные пробки могут привести к забастовкам, которые лишат новые регионы продуктов и стройматериалов.
В 09.40 мск 22 марта, по информации сервиса Яндекс. Карты протяжённость автомобильного затора на этом участке составила 1,5 километра.
Ранее стало известно, что к апрелю между Ростовской областью и ДНР модернизируют пропускные пункты.