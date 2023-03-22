Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо

Для меня, например, он был советским добрым сказочником. В то время были популярны встречи читателей с писателями. Помню, как меня, маленького мальчика, привела бабушка в какой-то клуб на встречу с писателем Аматуни. Как я был счастлив! Мне казалось, что я прикоснулся к какому-то сказочному миру. Ведь возле меня стоял добрый волшебник. Честно признаюсь, о чем говорил Аматуни, я не помню. Но с какой гордостью я потом рассказывал друзьям о том, что встречался с самим писателем Аматуни.