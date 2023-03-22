Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Первая повесть Аматуни − «Маленький летчик Пиро». В ней рассказывается история встречи Нового года в оккупированном фашистами Пятигорске. Главный герой − мальчик Ваня. Он живет с дедушкой. На замерзшем стекле Ваня рисует девочку, которая оживает. Эта девочка оказывается внучкой Деда Мороза по имени Елочка. Она творит чудеса и накрывает мальчику праздничный стол. Главная интрига книги − это взаимоотношения Елочки и Пиро − сына Огня, который появился в доме Вани, превратившись в человечка в летном костюме из выпавшего из печки уголька.
Любимый писатель
Аматуни советские дети очень любили. Он был и моим любимым детским писателем. Я, например, зачитывался его книгой «Чао − победитель волшебников». Конечно, сегодня эта сказка кажется наивной. Дело в том, что в ней рассказывается о том, как скромный маленький робот обратил в «советскую веру», если так можно выразиться, восточного волшебника. Этот волшебник чем-то напоминал известного всем старика Хоттабыча. Книга при жизни автора выдержала четыре издания. Кстати, в этой детской повести одну из героинь тоже зовут Елочкой. Именно так Аматуни называл свою вторую жену, которой и посвятил книгу.
Интересно и то, что по примеру писателя Аматуни некоторые советские родители называли своих дочерей Елочками. Иногда это было по-домашнему ласкательно. С моей точки зрения, Аматуни был добрым человеком. Дети злых не любят. А советская детвора писателя очень ценила и любила.
Встреча со сказочником
Для меня, например, он был советским добрым сказочником. В то время были популярны встречи читателей с писателями. Помню, как меня, маленького мальчика, привела бабушка в какой-то клуб на встречу с писателем Аматуни. Как я был счастлив! Мне казалось, что я прикоснулся к какому-то сказочному миру. Ведь возле меня стоял добрый волшебник. Честно признаюсь, о чем говорил Аматуни, я не помню. Но с какой гордостью я потом рассказывал друзьям о том, что встречался с самим писателем Аматуни.
Да, все сюжеты Аматуни так или иначе связаны с авиацией. Он буквально «болел» небом. Аматуни работал в Ростовском авиаотряде «Аэрофлота», был летчиком-инструктором ДОСААФ, командиром корабля гражданской авиации. Потому его и называли «Ростовским Экзюпери». Да он таким и был − настоящим романтиком, мечтателем, верящим в прекрасное советское будущее.
Возможно, поэтому основным научно-фантастическим произведением Петрония Гая Аматуни является трилогия «Гаяна». В этой книге рассказывается о том, как на небольшом острове в Тихом океане были найдены останки инопланетного корабля с планеты Гаяна. На мой взгляд, сюжет очень характерен для советского времени. Там есть все, что необходимо для увлекательного романа. И борьба со шпионами, и происки капиталистических дельцов, и, конечно, благородство советских людей. Может быть, с позиций сегодняшнего дня эта трилогия в чем-то наивна. Но мне думается, что именно на таких добрых книгах и надо воспитывать детей.
Аматуни был настоящим представителем многонационального Дона. Мать Петрония была донской казачкой, а отец − армянином, представителем славного, говорят, княжеского рода.
Петроний Гай Аматуни умер в 1982 году. Было время, когда в здании Ростовского аэропорта располагался музей писателя. Сегодня, к сожалению, имя этого замечательного сказочника мало знакомо российским детям. А жаль! Ведь хорошие сказки делают этот мир лучше, а наших детей добрее.
Георгий Багдыков