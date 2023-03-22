rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Шемаю уберут из Красной книги Ростовской области в 2023 году

22 марта 2023, 14:12
Фото: donland.ru
Шемаю уберут из Красной книги Ростовской области в 2023 году
Из Красной книги Ростовской области в течение 2023 года выведут вид карповых рыб шемая, сообщил глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский.

Он рассказал «Молоту», что уже решены все организационные вопросы и подготовлены соответствующие документы. Теперь осталось дождаться решения на федеральном уровне.

«После этого появится возможность законным образом вылавливать шемаю», — уточнил министр.

Ростовчане заявили о запахах гнилой рыбы в воде из-под кранов с 2022 года
Узнать подробнее

Он добавил, что на вылов этой рыбы будут установлены квоты на основе данных ученых. 

Ранее эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
В Ростове-на-Дону с 1 апреля введут запрет на вылов рыбыНазваны возможные причины массовой гибели рыбы в водоемах Ростовской областиВ Ростове начнут следить за аномальным поведением рыб
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовчан пугают опасный туберкулез, неуправляемые трамваи и жаркое лето
Сегодня, 14:28
Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты
Сегодня, 13:24
Сошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 марта
Сегодня, 12:55
Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого
Сегодня, 12:29
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37