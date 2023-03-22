Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Он рассказал «Молоту», что уже решены все организационные вопросы и подготовлены соответствующие документы. Теперь осталось дождаться решения на федеральном уровне.
«После этого появится возможность законным образом вылавливать шемаю», — уточнил министр.
Он добавил, что на вылов этой рыбы будут установлены квоты на основе данных ученых.
Ранее эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.