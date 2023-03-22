В соцсетях горожане предложили, прежде чем строить новый микрорайон, решить проблемы старых. «Как оригинально! Но лучше бы дороги к другим микрорайонам сначала достроили», «А давайте строить, потом придумаем, как люди будут выбираться с левого берега. Я думаю, именно по такому принципу строительство идёт».