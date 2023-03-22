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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

«Со старым не получилось»: горожане прокомментировали строительство «Нового Ростова»

22 марта 2023, 15:19
Фото: donland.ru
«Со старым не получилось»: горожане прокомментировали строительство «Нового Ростова»
Застройщик предложил назвать Новым Ростовом строящийся на левом берегу микрорайон, в соцсетях горожане решили предложить свои варианты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что застройщик микрорайона на левом берегу предложил назвать его Новым Ростовом. Глава региона идею поддержал. Он заявил, что Новой Ростов — это подход, который должны использовать во время строительства микрорайона. Сам проект, по словам Голубева, грандиозный.

В соцсетях горожане предложили, прежде чем строить новый микрорайон, решить проблемы старых. «Как оригинально! Но лучше бы дороги к другим микрорайонам сначала достроили», «А давайте строить, потом придумаем, как люди будут выбираться с левого берега. Я думаю, именно по такому принципу строительство идёт».

 В соцсетях горожане предложили, прежде чем строить новый микрорайон, решить проблемы старых
Фото: donland.ru
Новым Ростовом предложили назвать районы на левом берегу
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«Что за Новый Ростов? Не звучит. Уж лучше Левобережный», «А почему не Подростовье?», «Из-за почв я бы назвал Болотный», — предложили свои варианты горожане.

«Со старым не получилось, я так понимаю? Будем строить новый?», — заключил один из горожан.

Напомним, на левом берегу построят два микрорайона, в котором смогут жить 33 тысячи человек. Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом проекте.

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