Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что застройщик микрорайона на левом берегу предложил назвать его Новым Ростовом. Глава региона идею поддержал. Он заявил, что Новой Ростов — это подход, который должны использовать во время строительства микрорайона. Сам проект, по словам Голубева, грандиозный.
В соцсетях горожане предложили, прежде чем строить новый микрорайон, решить проблемы старых. «Как оригинально! Но лучше бы дороги к другим микрорайонам сначала достроили», «А давайте строить, потом придумаем, как люди будут выбираться с левого берега. Я думаю, именно по такому принципу строительство идёт».
«Что за Новый Ростов? Не звучит. Уж лучше Левобережный», «А почему не Подростовье?», «Из-за почв я бы назвал Болотный», — предложили свои варианты горожане.
«Со старым не получилось, я так понимаю? Будем строить новый?», — заключил один из горожан.
Напомним, на левом берегу построят два микрорайона, в котором смогут жить 33 тысячи человек. Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом проекте.