Днем в среду, 22 марта, на улице Скачкова трамвай сошел с рельсов, после чего протаранил столб и дом, находящийся в паре метров от путей. Причиной очевидцы назвали другой трамвай, который протаранил этот и отбросил его на пешеходную зону.