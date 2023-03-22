Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Днем в среду, 22 марта, на улице Скачкова трамвай сошел с рельсов, после чего протаранил столб и дом, находящийся в паре метров от путей. Причиной очевидцы назвали другой трамвай, который протаранил этот и отбросил его на пешеходную зону.
От ГИБДД пока информации не поступало, но местные жители активно делятся в Интернете фотографиями с места аварии.
«А все потому, что их пора менять и следить за путями. Или вообще убрать», — делают выводы ростовчане в соцсетях.
«В Ростове уже и трамваи в гонки играют», — предположили горожане.
Ранее две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге в феврале.