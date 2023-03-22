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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Сошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 марта

22 марта 2023, 12:55
Фото: Ростов Папа, Вк
В Ростове-на-Дону с рельсов сошел травмай и врезался в жилой дом, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Днем в среду, 22 марта, на улице Скачкова трамвай сошел с рельсов, после чего протаранил столб и дом, находящийся в паре метров от путей. Причиной очевидцы назвали другой трамвай, который протаранил этот и отбросил его на пешеходную зону.

От ГИБДД пока информации не поступало, но местные жители активно делятся в Интернете фотографиями с места аварии.

«А все потому, что их пора менять и следить за путями. Или вообще убрать», — делают выводы ростовчане в соцсетях.

«В Ростове уже и трамваи в гонки играют», — предположили горожане.

Ранее две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге в феврале.

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