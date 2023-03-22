Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Жительница Ростова рассказала, как ее отца спасли от смерти продавцы и кассиры магазина на Металлургической улице. Мужчина упал в обморок. Сотрудники торговой сети вызвали скорую, а до ее приезда оказывали помощь своими усилиями. Привести мужчину в сознание смогла оказавшаяся в магазине медработница. Она же потом помогла фельдшерам погрузить его в машину.
«Большая человеческая благодарность таким отважным людям, которые четырежды вывели папу из бессознательного состояния!» — заключили горожанка.
Ранее врачи спасли пожилую ростовчанку, подавившуюся кусочком мяса.