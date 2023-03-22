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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Сотрудники магазина спасли от смерти пенсионера на Сельмаше в Ростове

22 марта 2023, 17:08
Фото: 1MI
Сотрудники магазина оказали первую помощь потерявшему сознание пенсионеру в Ростове, об этом в соцсетях рассказала его дочь.

Жительница Ростова рассказала, как ее отца спасли от смерти продавцы и кассиры магазина на Металлургической улице. Мужчина упал в обморок. Сотрудники торговой сети вызвали скорую, а до ее приезда оказывали помощь своими усилиями. Привести мужчину в сознание смогла оказавшаяся в магазине медработница. Она же потом помогла фельдшерам погрузить его в машину.

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«Большая человеческая благодарность таким отважным людям, которые четырежды вывели папу из бессознательного состояния!» — заключили горожанка.

Ранее врачи спасли пожилую ростовчанку, подавившуюся кусочком мяса.

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