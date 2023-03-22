ДТП с участием двух трамваев произошло на улице Скачкова в Ростове днем 22 марта. Во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.