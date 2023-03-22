Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
ДТП с участием двух трамваев произошло на улице Скачкова в Ростове днем 22 марта. Во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Трамваи получили механические повреждения.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
Напомним, первыми о ДТП в соцсетях сообщили горожане. Они также раскритиковали состояние рельсов и самих трамваев.