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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с трамваем, врезавшимся в частный дом в Ростове

22 марта 2023, 15:15
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Трамвай сошел с рельсов и протаранил жилой дом на улице Скачкова в Ростове
Трамвай сошел с рельсов и въехал в стену частного дома в Ростове, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП с участием двух трамваев произошло на улице Скачкова в Ростове днем 22 марта. Во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим его трамваем. Из-за удара тянущий трамвай тоже сошел с рельсов и въехал в частный жилой дом.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Трамваи получили механические повреждения.

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Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напомним, первыми о ДТП в соцсетях сообщили горожане. Они также раскритиковали состояние рельсов и самих трамваев.

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