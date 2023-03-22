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Published Сегодня, 12:29

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Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого

22 марта 2023, 12:29
Фото: donland.ru
Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого
Очередное заседание суда по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области отложили из-за болезни одного из подсудимых, сообщается на сайте суда.

21 марта в Кущевском районном суде должно было состояться очередное заседание по делу в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Однако из-за болезни одного из подсудимых заседание суда решили отложить.

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Кто именно, Беседовский или Быковская, чувствует себя неважно, не уточняется. Следующее заседание суда перенесли на 28 марта.

Напомним, основанием для обвинения Быковской стало подозрение в содействии ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в незаконном получении контрактов на утилизацию медотходов.

Ранее угрозы медикам всплыли в деле экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской.

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#Алина Заярная#Суд#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Быковская Татьяна Юрьевна#Минздрав
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