Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
21 марта в Кущевском районном суде должно было состояться очередное заседание по делу в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Однако из-за болезни одного из подсудимых заседание суда решили отложить.
Кто именно, Беседовский или Быковская, чувствует себя неважно, не уточняется. Следующее заседание суда перенесли на 28 марта.
Напомним, основанием для обвинения Быковской стало подозрение в содействии ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в незаконном получении контрактов на утилизацию медотходов.
Ранее угрозы медикам всплыли в деле экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской.