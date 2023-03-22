21 марта в Кущевском районном суде должно было состояться очередное заседание по делу в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Однако из-за болезни одного из подсудимых заседание суда решили отложить.