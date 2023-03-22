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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Терминалами безналичной оплаты оснастят все автобусы в Ростовской области до 1 мая

22 марта 2023, 15:17
Фото: 1MI
Безналичная оплата появилась в 70% автобусов в Ростовской области
До 1 мая общественный транспорт Ростовской области оснастят терминалами безналичной оплаты, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области продолжают оснащать пассажирский транспорт терминалами безналичной оплаты. Валидаторы будут принимать и льготные карты, которыми с 1 мая будут пользоваться льготники для бесплатного проезда.

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Сейчас терминалы установлены в 70% общественного транспорта региона. До 1 мая валидаторы должны появиться во всех автобусах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области введут аналог московской транспортной карты «Тройка» в 2023 году.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Городская среда#Новости#Ростовская область
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