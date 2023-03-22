Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Ростовской области продолжают оснащать пассажирский транспорт терминалами безналичной оплаты. Валидаторы будут принимать и льготные карты, которыми с 1 мая будут пользоваться льготники для бесплатного проезда.
Сейчас терминалы установлены в 70% общественного транспорта региона. До 1 мая валидаторы должны появиться во всех автобусах.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области введут аналог московской транспортной карты «Тройка» в 2023 году.