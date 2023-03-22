Участникам СВО предложили обращаться в прокуратуру Ростова-на-Дону

Власти напомнили, что все эти категории граждан имеют право обращаться в прокуратуру с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 мск, в пятницу прием осуществляется до 16.45 мск, перерыв в прокуратуре начинается с 13.00 и продолжается 45 минут.