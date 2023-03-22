Участникам СВО предложили обращаться в прокуратуру Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В администрации сообщили, что в городской прокуратуре Ростова-на-Дону на улице Волос, 101 ежедневно осуществляют прием бойцов СВО, военнослужащих в увольнении и их близких.
Власти напомнили, что все эти категории граждан имеют право обращаться в прокуратуру с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 мск, в пятницу прием осуществляется до 16.45 мск, перерыв в прокуратуре начинается с 13.00 и продолжается 45 минут.
Для уточнения информации о личном приеме бойцы и их близкие могут позвонить по номеру 8 (863) 210-55-01.
Ранее в Ростовской области сообщили о планах создать специальный фонд помощи семьям погибших участников и ветеранам СВО.