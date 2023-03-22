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В Ростове 17-летний самокатчик попал в больницу после ДТП

22 марта 2023, 08:01
Фото: 1MI
В Ростове 17-летний самокатчик попал в больницу после ДТП
В Ростове 17-летний подросток попал в аварию на электросамокате, подробностями поделились сотрудники УГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 21 марта, около 17.00 мск в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова, 1 произошла авария с участием несовершеннолетнего самокатчика и иномарки.

По предварительной информации, подросток ехал по проспекту на электросамокате в сторону улицы Каяни и собирался перестроиться, однако не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с попутным Opel Mokka.

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В результате аварии водитель электросамоката травмировался, а потому его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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