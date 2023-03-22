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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростове-на-Дону задержали водителя, пугавшего людей пистолетом

22 марта 2023, 15:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали водителя, пугавшего людей пистолетом
В Ростове-на-Дону разыскали водителя, который во время поездки держал в руке пистолет.

Горожане рассказали о мужчине на проспекте Ленина, который направлял на других людей пистолет и нарушал правила дорожного движения. Сейчас стало известно, что этого автолюбителя разыскали.

«Полицейские установили его личность, им оказался 22-летний парень, управлявший автомобилем ВАЗ-2110. Оказалось, что в руке он держал игрушечный пистолет», — пишет Don24 со ссылкой на информацию правоохранителей.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет. О том, сколько платят за добровольную сдачу оружия, читайте в материале RostovGazeta.

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