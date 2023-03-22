Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Горожане рассказали о мужчине на проспекте Ленина, который направлял на других людей пистолет и нарушал правила дорожного движения. Сейчас стало известно, что этого автолюбителя разыскали.
«Полицейские установили его личность, им оказался 22-летний парень, управлявший автомобилем ВАЗ-2110. Оказалось, что в руке он держал игрушечный пистолет», — пишет Don24 со ссылкой на информацию правоохранителей.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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