Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В Ростовском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела в отношении заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, взятках и хищении.
Следствие считает, что в 2021 году военный обустроил себе частный дом на деньги Минобороны. Земельный участок, на котором располагалось домовладение, был записан на мать жены Воронова. Также генерал украл мебель из собственного кабинета. Как уточняет «Коммерсантъ», ущерб от его действий составляет 1,2 миллиона рублей.
Сам Воронов свою вину отрицает.
Виктор Воронов был задержан в июле 2022 года. Тогда же он был снят со своей должности, однако числится в запасе. После возбуждения уголовного дела в качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу, после чего Воронова перевели на домашний арест.