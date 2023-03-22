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В Ростовской области ликвидировали 89% ям на дорогах

22 марта 2023, 08:54
Фото: donland.ru
В Ростовской области ликвидировали 89% ям на дорогах
В Ростовской области удалось ликвидировать 89% ям на региональных дорогах, сообщили в правительстве региона.

Что касается дорог местного значения, то здесь показатель достиг 63%. Самые низкие темы работ оказались в Красносулинском, Азовском, Матвеево-Курганском районах и Зверево.

Всего в регионе функционируют свыше 20 асфальтобетонных предприятий. Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев напомнил главам территорий, что ликвидировать все ямы необходимо до 1 мая.

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«Эта дата является контрольной точкой, она покажет, как вы относитесь к своим обязанностям по содержанию дорог», — уточнил министр.

Ранее стартовало строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону.

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