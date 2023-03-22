Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Во вторник, 21 марта, портал медицинского колледжа опубликовал объявление о гибели своего выпускника — 24-летнего шахтинца Ивана Шерсткова, который обучался лабораторной диагностике.
По данным портала Donday.Шахты, молодой человек был убит 11 марта, получив смертельное ранение в зоне СВО. Павшего бойца описывают как исключительно добродушного и ответственного молодого человека, который не успел завести семью до исполнения своего воинского долга.
Официальные ведомства, органы власти или МО РФ пока не подтвердили гибель молодого человека, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели офицера.