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В зоне СВО погиб выпускник шахтинского медколледжа Иван Шерстков

22 марта 2023, 11:40
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб выпускник шахтинского медколледжа Иван Шерстков
В Ростовской области сообщили о гибели 24-летнего шахтинца Ивана Шерсткова, который погиб в зоне СВО, некролог появился на портале ГБПОУ РО «ШМК имени Г. В. Кузнецовой».

Во вторник, 21 марта, портал медицинского колледжа опубликовал объявление о гибели своего выпускника — 24-летнего шахтинца Ивана Шерсткова, который обучался лабораторной диагностике.

Фото: shamedcol.ru
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По данным портала Donday.Шахты, молодой человек был убит 11 марта, получив смертельное ранение в зоне СВО. Павшего бойца описывают как исключительно добродушного и ответственного молодого человека, который не успел завести семью до исполнения своего воинского долга.

Официальные ведомства, органы власти или МО РФ пока не подтвердили гибель молодого человека, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели офицера.

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