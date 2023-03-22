«Дело в том, что как и все тяжелые металлы, уран плохо выводится из организма. Но не только уран вызывает последствия. Их также вызывают, например, и свинец, и вольфрам, и многие другие металлы, которые используются как сердечник бронебойных снарядов», — отметил эксперт в беседе с нашим журналистом.