Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:15
Известный российский интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что в природном уране в основном два изотопа. Один атом из 140 имеет атомную массу 235, а остальные — 238. Основной метод добычи урана для реакторов заключается в отделении легкого изотопа с массой 235 от тяжелого — 238.
«Изотоп 238 называют обедненным, поскольку в нем нет так называемого реакторного компонента урана 235. Он дешевый и доступен в больших количествах. Поэтому его и употребляют там, где нужен тяжелый металл», — разъясняет Анатолий Вассерман.
Однако спикер добавляет, что в тех местах, где такие снаряды применяли массово, у людей возникали проблемы со здоровьем.
«Дело в том, что как и все тяжелые металлы, уран плохо выводится из организма. Но не только уран вызывает последствия. Их также вызывают, например, и свинец, и вольфрам, и многие другие металлы, которые используются как сердечник бронебойных снарядов», — отметил эксперт в беседе с нашим журналистом.
Собеседник подчеркивает, что бронебойные снаряды с обедненным ураном были придуманы еще в прошлом столетии.
«Поэтому уже давно известно, как должна быть устроена броня, способная им противостоять», — резюмирует депутат.
Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, почему угрозы о «грязной бомбе» не должны пугать ростовчан.