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Updated Сегодня, 05:15

Вассерман рассказал, как снаряды с обедненным ураном скажутся на здоровье ростовчан

22 марта 2023, 05:12
Фото: 1MI

Вассерман рассказал, как снаряды с обедненным ураном скажутся на Ростовской области

Великобритания решила передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Заявление об этом было опубликовано на сайте британского парламента. Могут ли такие снаряды повлиять на здоровье жителей Донбасса и Ростовской области — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Известный российский интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что в природном уране в основном два изотопа. Один атом из 140 имеет атомную массу 235, а остальные — 238. Основной метод добычи урана для реакторов заключается в отделении легкого изотопа с массой 235 от тяжелого — 238.

«Изотоп 238 называют обедненным, поскольку в нем нет так называемого реакторного компонента урана 235. Он дешевый и доступен в больших количествах. Поэтому его и употребляют там, где нужен тяжелый металл», — разъясняет Анатолий Вассерман.

Однако спикер добавляет, что в тех местах, где такие снаряды применяли массово, у людей возникали проблемы со здоровьем.

«Дело в том, что как и все тяжелые металлы, уран плохо выводится из организма. Но не только уран вызывает последствия. Их также вызывают, например, и свинец, и вольфрам, и многие другие металлы, которые используются как сердечник бронебойных снарядов», — отметил эксперт в беседе с нашим журналистом. 

Собеседник подчеркивает, что бронебойные снаряды с обедненным ураном были придуманы еще в прошлом столетии.

«Поэтому уже давно известно, как должна быть устроена броня, способная им противостоять», — резюмирует депутат.

Ранее, со ссылкой на слова эксперта,  RostovGazeta сообщала, почему угрозы о «грязной бомбе» не должны пугать ростовчан. 

Эксперт Михайлов пояснил, почему угрозы о «грязной бомбе» не должны пугать ростовчан
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