Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Пожар в Погрануправлении ФСБ России в Ростове произошел 16 марта. Официальной его причиной назвали короткое замыкание, которое привело к возгоранию и взрыву емкостей с ГСМ. По неофициальным данным, погибли четыре человека, пятеро пострадали.
Напомним, что представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастны к этому пожару.
«Сделали это они или нет — вопрос не принципиальный. Важно то, что они берут вину на себя, говоря о том, что могут повторить», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог уверен, что делается это в качестве угрозы, в том числе, и для создания паники среди населения.
Ранее со ссылкой на слова Анатолия Вассермана RostovGazeta сообщала, что заявления боевиков о своей причастности ко всем неприятностям в мире — это стандартная тактика террористических группировок.