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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

«Важный смысл»: политолог разъяснил заявление боевиков о диверсии в Ростове в ПУ ФСБ

22 марта 2023, 09:34
Фото: rostovgazeta.ru
Важный смысл: политолог разъяснил заявление боевиков о диверсии в Ростове

Политолог Абросимов разъяснил заявление боевиков о диверсии в ПУ ФСБ в Ростове

Заявление террористической организации «Черный мост» о причастности к поджогу Погрануправления на Сиверса в Ростове похоже на мощный пиар, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Пожар в Погрануправлении ФСБ России в Ростове произошел 16 марта. Официальной его причиной назвали короткое замыкание, которое привело к возгоранию и взрыву емкостей с ГСМ. По неофициальным данным, погибли четыре человека, пятеро пострадали.

Напомним, что представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастны к этому пожару.

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«Сделали это они или нет — вопрос не принципиальный. Важно то, что они берут вину на себя, говоря о том, что могут повторить», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог уверен, что делается это в качестве угрозы, в том числе, и для создания паники среди населения.

Ранее со ссылкой на слова Анатолия Вассермана RostovGazeta сообщала, что заявления  боевиков о своей причастности ко всем неприятностям в мире — это стандартная тактика террористических группировок.

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