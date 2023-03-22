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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тыс рублей

22 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тыс рублей
В Ростовской области зарплаты педагогов увеличились в среднем на шесть тысяч рублей, сообщил глава Минобразования региона Андрей Фатеев.

В регионе с прошлого года проводится работа по совершенствованию системы оплаты труда в образовательной сфере. Так, оклады педагогических работников выросли на 50%.

«Для молодых специалистов ввели стимулирующую выплату. Все принятые меры позволили увеличить зарплаты педагогов на 20%», — уточнил Фатеев.

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Он добавил, что реальная зарплата в среднем выросла на шесть тысяч рублей. Продолжается также реализация программы «Земский учитель», в рамках которой прибывшие работать в села педагоги получают по одному миллиону рублей.

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