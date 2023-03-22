Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 05:05
На улице Еременко водитель автомобиля сбил подростка, переходившего дорогу на зеленый свет. Помогать пострадавшему он не стал и скрылся с места аварии.
Сразу медицинская помощь пешеходу не понадобилась , он только через несколько часов вместе с родителями обратился к врачу. После оказания медпомощи раненого отпустили домой.
Удалось ли задержать скрывшегося после аварии водителя, не раскрывается.
Ранее смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.