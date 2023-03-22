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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Водитель в Ростове-на-Дону сбил ребенка и скрылся с места аварии

22 марта 2023, 04:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону под колесами машины оказался 12-летний подросток, сообщили в УГИБДД по региону.

На улице Еременко водитель автомобиля сбил подростка, переходившего дорогу на зеленый свет. Помогать пострадавшему он не стал и скрылся с места аварии.

Сразу медицинская помощь пешеходу не понадобилась , он только через несколько часов вместе с родителями обратился к врачу. После оказания медпомощи раненого отпустили домой.

Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»
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Удалось ли задержать скрывшегося после аварии водителя, не раскрывается. 

Ранее смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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