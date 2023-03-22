Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
К реализации масштабного проекта привлекли военнослужащих, они должны завершить все работы в кратчайшие сроки - до 1 апреля. После этого жители нового российского региона начнут получать воду из реки Дон, что решит проблемы с водоснабжением.
Всего к строительным работам привлекли 2,6 тысячи человек, а также задействовали более 1 тысячи единиц техники. Строительство не прекращается ни на минуту, так как предстоит выполнить большой объем работ.
Всего необходимо сделать более 60 переходов через различные преграды, в том числе дороги. О том, как проходит реализация проекта, читайте в материале RostovGazeta.