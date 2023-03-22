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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Военные строители до 1 апреля проложат водовод из Ростовской области в Донбасс

22 марта 2023, 07:03
Фото: vk.com/vskmo
Военные строители до 1 апреля проложат водовод из Ростовской области в Донбасс
В Ростовской области продолжается строительство водовода, который дойдет до Донбасса.

К реализации масштабного проекта привлекли военнослужащих, они должны завершить все работы в кратчайшие сроки - до 1 апреля. После этого жители нового российского региона начнут получать воду из реки Дон, что решит проблемы с водоснабжением. 

Всего к строительным работам привлекли 2,6 тысячи человек, а также задействовали более 1 тысячи единиц техники. Строительство не прекращается ни на минуту, так как предстоит выполнить большой объем работ. 

Эколог Зайчиков рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область
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Всего необходимо сделать более 60 переходов через различные преграды, в том числе дороги. О том, как проходит реализация проекта, читайте в материале RostovGazeta

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