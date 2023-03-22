«ЮгСтройИнвест» приступил к строительству первого детского сада на левом берегу Дона

В двухэтажном здании будут размещены просторные светлые группы с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, медпункт, а также созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей. ГК «ЮгСтройИнвест» особенно внимательно относится к созданию детских учреждений, разрабатывая их с учётом последних строительных тенденций и самых высоких стандартов.