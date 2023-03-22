«ЮгСтройИнвест» приступил к строительству первого детского сада на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Дошкольное учреждение расположено на территории нового жилого района «Левобережье», который группа компаний «ЮгСтройИнвест» уже возводит неподалеку от главного футбольного стадиона Дона «Ростов-Арена». На строительной площадке детского сада развернуты земляные работы, до конца марта застройщик намерен завершить разработку котлована.
Как ожидается, площадь первого детского сада превысит 2 тыс. кв. метров. Посещать дошкольное учреждение смогут 200 детей, в том числе ясельного возраста – от полутора до трех лет.
В двухэтажном здании будут размещены просторные светлые группы с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, медпункт, а также созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей. ГК «ЮгСтройИнвест» особенно внимательно относится к созданию детских учреждений, разрабатывая их с учётом последних строительных тенденций и самых высоких стандартов.
Проектом «Левобережье», который включен в губернаторскую сотню, предусмотрено создание школы на 1100 мест, двух детских садов, современной поликлиники и 13 жилых домов. Как ожидается, уже в августе первые новоселы получат ключи от квартир в новом жилом районе.
Точкой притяжения горожан станет уникальный парк площадью 14 гектаров с ледовым дворцом, различными спортивными зонами и детскими игровыми площадками, аналогов которому на юге России нет. Застройщик уже приступил к его созданию.
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