rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Жители Ростова просят Голубева убрать четырехлетнюю лужу на Таганрогской улице

22 марта 2023, 13:19
Фото: Главный по Ростову
Жители Ростова попросили губернатора Василия Голубева повлиять на ликвидацию лужи на улице Таганрогской, об этом они сообщили в соцсетях.

Жители улицы Таганрогской в Ростове жалуются на огромную лужу, которая образуется там уже четыре года после дождей. Лужа даже получила свое прозвище — «наше болото». По словам горожан, муниципальные власти проблему никак не решают. Единственным выходом для местных жителей осталось обращение лично к губернатору Василию Голубеву.

Старейшей луже в Ростове исполнилось 50 лет
Узнать подробнее

«Василий Юрьевич, положите конец этой проблеме!», — пишут люди в социальных сетях, — «Этот беспредел растекается по нашему району и мешает жить. Кто ещё у нас хоть что-то решает?».

Ранее лужа в форме сердца рассмешила ростовчан в соцсетях.

Читайте также:
Ростовчане заявили об уложенном в лужи асфальте днем 28 декабряДальше вплавь: ростовчанка пожаловалась на огромные лужи на СельмашеВ Ростове на Обсерваторной рабочие уложили асфальт прямо в лужи
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Голубев Василий Юрьевич#Алина Заярная
Подпишитесь
Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года
Сегодня, 07:38
«Для паники»: политолог разъяснил заявление боевиков о диверсии в Ростове в ПУ ФСБ
Сегодня, 09:34
Новым Ростовом предложили назвать районы на левом берегу
Сегодня, 10:20
Кристина Канская из Батайска представит Ростовскую область в Общественной палате РФ
Сегодня, 10:45
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37