Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жители улицы Таганрогской в Ростове жалуются на огромную лужу, которая образуется там уже четыре года после дождей. Лужа даже получила свое прозвище — «наше болото». По словам горожан, муниципальные власти проблему никак не решают. Единственным выходом для местных жителей осталось обращение лично к губернатору Василию Голубеву.
«Василий Юрьевич, положите конец этой проблеме!», — пишут люди в социальных сетях, — «Этот беспредел растекается по нашему району и мешает жить. Кто ещё у нас хоть что-то решает?».
Ранее лужа в форме сердца рассмешила ростовчан в соцсетях.