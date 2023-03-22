Жители улицы Таганрогской в Ростове жалуются на огромную лужу, которая образуется там уже четыре года после дождей. Лужа даже получила свое прозвище — «наше болото». По словам горожан, муниципальные власти проблему никак не решают. Единственным выходом для местных жителей осталось обращение лично к губернатору Василию Голубеву.