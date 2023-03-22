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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

Жители в Ростовской области начали заражаться устойчивым к медикаментам туберкулезом

22 марта 2023, 06:44
Фото: Nevit Dilmen/cc by sa/wikimedia.org
Жители в Ростовской области начали заражаться устойчивым к медикаментам туберкулезом
В Ростовской области вывляют случаи заболевания туберкулезом, устойчивым к антибиотикам, сообщила терапевт Татьяна Глухова.

Лечить туберкулез довольно сложно и процесс может занять до двух лет, а усугубляет ситуацию то, что возбудитель болезни эволюционировал. Медики все чаще сталкиваются с вариантом, который не реагирует на антибиотики.

«Бактерии адаптируются к препаратам быстрее, чем удается разрабатывать следующее поколение антибиотиков. Примерно 30% новых случаев туберкулеза — это формы, устойчивые к медикаментам», — пишет «Наше время» со ссылкой на слова эксперта.

Терапевт добавила, что на начальных стадиях болезнь себя никак не проявляет, а без своевременного лечения пациент может умереть.

Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Туберкулез
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