Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Лечить туберкулез довольно сложно и процесс может занять до двух лет, а усугубляет ситуацию то, что возбудитель болезни эволюционировал. Медики все чаще сталкиваются с вариантом, который не реагирует на антибиотики.
«Бактерии адаптируются к препаратам быстрее, чем удается разрабатывать следующее поколение антибиотиков. Примерно 30% новых случаев туберкулеза — это формы, устойчивые к медикаментам», — пишет «Наше время» со ссылкой на слова эксперта.
Терапевт добавила, что на начальных стадиях болезнь себя никак не проявляет, а без своевременного лечения пациент может умереть.
Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.