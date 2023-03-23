Александр Ищенко: «Мы окажем помощь в восстановлении и развитии новых регионов РФ»

Еще одним вопросом повестки дня стала информация о работе сенатора РФ от Заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой за 2018-2022 годы. В частности, речь шла о реализации инициатив, поданных от Ростовской области за пять лет. Так, например, практически каждый месяц федеральный парламент принимает то или иное решение, инициаторами которого являются донские депутаты. В частности, удалось реализовать целый ряд инициатив, которые касаются поддержки участников СВО, семей с детьми-инвалидами, школьных учителей и предпринимателей, защиты граждан в цифровой сфере.