Александр Ищенко: «Мы окажем помощь в восстановлении и развитии новых регионов РФ»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
План мероприятий по реализации ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, определяющего параметры работы донского парламента до конца 2023 года, стал одной из главных тем заседания. Это стратегический вопрос для депутатского корпуса, подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
«В послании президента России сформулированы задачи для всех уровней власти, но для Ростовской области послание особенно значимо, поскольку значительный объем выступления главы государства был посвящен теме СВО и решению социальных задач в отношении мобилизованных, контрактников, военнослужащих и членов их семей. И для донского парламента это направление работы является приоритетным, первоочередным и определяющим основную повестку всех заседаний донского парламента», - подчеркнул спикер донского парламента.
По словам Александра Ищенко, в части реализации послания президента России в текущем году Заксобранием Ростовской области планируется разработка пяти областных законопроектов, десяти федеральных инициатив, куда включены вопросы, в той или иной степени касающиеся полномочий региона.
«Учитывая нашу близость к четырём новым субъектам РФ, в рамках реализации задач, обозначенных президентом России, мы будем принимать самое активное непосредственное участие в содействии социально-экономическому восстановлению и развитию новых регионов России. Мы запланировали и нашу совместную работу по передаче опыта Ростовской области органам власти Луганской и Донецкой Народным Республикам в сфере местного самоуправления, внедрения эффективных практик государственной социальной помощи, предоставления мер поддержки семьям с детьми. Дону есть чем поделиться, в том числе и своим опытом преодоления проблемных вопросов в этих сферах», - обратил внимание Александр Ищенко.
Продолжится работа над расширением мер социальной поддержки участникам СВО. В том числе формируются предложения по медицинской, социальной, психологической реабилитации участников боевых действий, которые возвращаются к мирной жизни. Донские депутаты будут принимать активное участие в реализации инициативы создания Фонда поддержки участников СВО, продолжится тесное взаимодействие с рабочей группой по поддержке участников СВО, которая была образована под руководством первого заместитель председателя Совфеда РФ Андрея Турчака. Сенатор РФ от Ростовской области Ирина Рукавишникова возглавляет юридическое направление в составе рабочей группы. Часть предложений Заксобрания Ростовской области уже включена во второй доклад рабочей группы, который направлен президенту РФ.
На Дону продолжится развитие дорожной инфраструктуры. Как отметил Александр Ищенко, состояние дорог всегда вызывает наибольший интерес и критику, а потому это ключевой вопрос работы всех органов власти Ростовской области. Для оперативного решения наиболее острых проблем в апреле будет рассмотрен вопрос об увеличении расходов на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. В перечень объектов будут включены муниципальные, поселковые и городские транспортные артерии.
Кроме того, развитие получит программа бесплатной газификации. Как ожидается, она распространится на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники и больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Донские депутаты намерены инициировать распространение социальной газификации и на учреждения культуры.
Развитие образования и культуры – ещё одна приоритетная задача для Ростовской области. И уже сегодня, 23 марта, донские депутаты поддержали закон «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области», который предполагает введение в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края.
«Значительная часть избирателей считает необходимым расширить преподавание истории Донского края и на внеурочную деятельность. Это означает, что мы сможем использовать «Пушкинскую карту» для привлечения бюджетных ресурсов в сферу культуры и вовлечь школьников, прежде всего старшеклассников, в посещение донских музеев, театров, выставок и других учреждений культуры. На Дону такой масштабный музейный фонд, которого нет в других субъектах России», - обратил внимание спикер донского парламента.
В ближайших планах донских депутатов также подготовка областного законопроекта о гарантиях для молодых специалистов. Начнут донские законодатели с бюджетной сферы (медицина, образование). Продолжится работа и по поддержке экономики для создания импортозамещающих производств, поддержке станкостроения и крестьянско-фермерских хозяйств, по стимулированию инвестиций в приоритетные отрасли экономики.
Еще одним вопросом повестки дня стала информация о работе сенатора РФ от Заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой за 2018-2022 годы. В частности, речь шла о реализации инициатив, поданных от Ростовской области за пять лет. Так, например, практически каждый месяц федеральный парламент принимает то или иное решение, инициаторами которого являются донские депутаты. В частности, удалось реализовать целый ряд инициатив, которые касаются поддержки участников СВО, семей с детьми-инвалидами, школьных учителей и предпринимателей, защиты граждан в цифровой сфере.
«Результаты пятилетней работы сенатора РФ значимы для Ростовской области. И когда инициатива донских депутатов реализуется на федеральном уровне, она приносит пользу всем жителя Ростовской области, - отметил Александр Ищенко.
Также в ходе заседания поддержаны поправки в закон «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», предоставляющие право на бесплатное социальное обслуживание на дому, в полустационарных отделениях и в стационарных интернатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. К этой же категории теперь отнесут инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и работников военных объектов в годы Великой Отечественной войны.