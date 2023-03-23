rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Без французских трусов оставили санкции жителей Ростова-на-Дону

23 марта 2023, 08:59
Фото: Thomas Bartherote/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Без французских трусов оставили санкции жителей Ростова-на-Дону

Магазин французского белья из-за санкций задолжал торговому центру в Ростове 3 млн

«Торговый комплекс Горизонт» в Ростове обратился с иском в суд с требованием взыскать деньги с местного бизнесмена, говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области.

Представители торгового комплекса намерены получить 3,2 миллиона рублей от предпринимателя Андрея Надолинского. В эту сумму входят 2,8 миллиона рублей долга по договору аренды и 446 тысяч рублей пени.

Суд принял иск к производству и назначил заседание на 19 апреля, к которому предпринимателю нужно будет подготовить письменный отзыв.

В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»
Узнать подробнее

По информации Telegram-канала Don_Mash, у бизнесмена есть собственный магазин французского нижнего белья Dim в торговом центре. Финансовые проблемы начались после ухода производителя из России, а наладить поставки из других стран не удалось, из-за чего предприниматель распродал старые коллекции, а новые не появились.

Ранее заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»

Читайте также:
В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»В Ростове полиция устроила облаву на подростков, скопившихся у ТЦ «Горизонт»ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Подвалы и кладовки: как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам
Сегодня, 10:48
На Украине раскрыли план наступления ВСУ в Донбассе в сторону Ростовской области
Сегодня, 12:16
Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
Сегодня, 14:11
Пациенты с онкологией из новых регионов РФ стали массово приезжать в Ростов
Сегодня, 13:09
Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Сегодня, 13:18
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36