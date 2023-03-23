Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Представители торгового комплекса намерены получить 3,2 миллиона рублей от предпринимателя Андрея Надолинского. В эту сумму входят 2,8 миллиона рублей долга по договору аренды и 446 тысяч рублей пени.
Суд принял иск к производству и назначил заседание на 19 апреля, к которому предпринимателю нужно будет подготовить письменный отзыв.
По информации Telegram-канала Don_Mash, у бизнесмена есть собственный магазин французского нижнего белья Dim в торговом центре. Финансовые проблемы начались после ухода производителя из России, а наладить поставки из других стран не удалось, из-за чего предприниматель распродал старые коллекции, а новые не появились.
Ранее заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»