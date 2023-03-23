Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Подрядчика выберут в рамках открытого конкурса, результаты которого станут известны 12 апреля. Начальная цена контракта составляет 112,7 миллиона рублей, но может быть снижена во время конкурных процедур.
Победитель в 2023 и 2024 годах будет ухаживать за деревьями, кустарниками, цветниками и газонами, периодически поливая их. Придется стричь живую изгородь, рыхлить почву и срезать поросль.
«Газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой», — говорится в техническом задании.
Кроме того, подрядчик должен разработать схемы высадки растений и провести эти работы.
Ранее стало известно, что почти 9,4 млн рублей потратят на содержание кладбища в Ростове-на-Дону.