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Более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года

23 марта 2023, 08:10
Фото: 1MI
Более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который в течение следующих двух лет будет заниматься благоустройством и озеленением, говорится в материалах Госзакупок.

Подрядчика выберут в рамках открытого конкурса, результаты которого станут известны 12 апреля. Начальная цена контракта составляет 112,7 миллиона рублей, но может быть снижена во время конкурных процедур.

Победитель в 2023 и 2024 годах будет ухаживать за деревьями, кустарниками, цветниками и газонами, периодически поливая их. Придется стричь живую изгородь, рыхлить почву и срезать поросль.

«Газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой», — говорится в техническом задании.

Кроме того, подрядчик должен разработать схемы высадки растений и провести эти работы.

Ранее стало известно, что почти 9,4 млн рублей потратят на содержание кладбища в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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