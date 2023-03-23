Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Работы по улучшению тепло- и водоснабжающих сетей пройдут в нескольких территориях, в том числе Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске. Деньги на эти цели власти хотят частично взять из бюджета, а остальную часть — из других источников.
«Планируется построить и модернизировать 752 километра сетей и 19 объектов капитального строительства», — уточнил замгубернатора Игорь Сорокин.
Стало известно об уже заключенном контракте на сумму 1,8 миллиарда рублей на строительство канализационного коллектора длиной 11,5 километра.
Ранее появилась информация, что более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года.