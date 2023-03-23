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Updated Сегодня, 08:27

Более 16 млрд руб вложат в модернизацию сферы ЖКХ в Ростовской области

23 марта 2023, 08:25
Фото: donland
Более 16 млрд руб вложат в модернизацию сферы ЖКХ в Ростовской области
В Ростовской области до 2025 года на модернизацию сферы ЖКХ направят 16,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

Работы по улучшению тепло- и водоснабжающих сетей пройдут в нескольких территориях, в том числе Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске. Деньги на эти цели власти хотят частично взять из бюджета, а остальную часть — из других источников.

«Планируется построить и модернизировать 752 километра сетей и 19 объектов капитального строительства», — уточнил замгубернатора Игорь Сорокин.

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Стало известно об уже заключенном контракте на сумму 1,8 миллиарда рублей на строительство канализационного коллектора длиной 11,5 километра.

Ранее появилась информация, что более 112 млн рублей вложат в озеленение Ростова-на-Дону до 2025 года. 

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