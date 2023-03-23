Работы по улучшению тепло- и водоснабжающих сетей пройдут в нескольких территориях, в том числе Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске. Деньги на эти цели власти хотят частично взять из бюджета, а остальную часть — из других источников.