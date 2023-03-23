Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Он рассказал, что браконьеры улучшают свои катера таким образом, что они становятся неуязвимыми для силовиков. Речь идет о нескольких моторах мощностью до 300 лошадиных сил, которые монтируют на судна.
«Это позволяет им без труда избегать предусмотренной ответственности. В законе нет никаких запретов на установку нескольких двигателей на катера», — пишет Donnews со ссылкой на слова Ващенко.
Отмечается, что у пойманных браконьеров, оказавшихся под следствием, не получается конфисковать лодки, так как зарегистрированы они на сторонних лиц. Последние просто нанимают других людей и те продолжают незаконный промысел.
Ранее благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера.