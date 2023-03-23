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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:57

Браконьеры в Ростовской области создали катера, которые не могут догнать силовики

23 марта 2023, 09:05
Фото: donland.ru
Браконьеры в Ростовской области сделали катера, которые не могут догнать силовики

В Ростовской области браконьеры приобрели катера, которые силовики не смогли догнать

В Ростовской области браконьеры используют катера, которые быстрее тех, что есть у силовиков, сообщил представитель Погрануправления ФСБ по региону Александр Ващенко.

Он рассказал, что браконьеры улучшают свои катера таким образом, что они становятся неуязвимыми для силовиков. Речь идет о нескольких моторах мощностью до 300 лошадиных сил, которые монтируют на судна.

«Это позволяет им без труда избегать предусмотренной ответственности. В законе нет никаких запретов на установку нескольких двигателей на катера», — пишет Donnews со ссылкой на слова Ващенко.

Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера
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Отмечается, что у пойманных браконьеров, оказавшихся под следствием, не получается конфисковать лодки, так как зарегистрированы они на сторонних лиц. Последние просто нанимают других людей и те продолжают незаконный промысел. 

Ранее благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера. 

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