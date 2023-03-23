Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Азове пресечено браконьерство рыболовецкой артели. Ее руководитель имел разрешительные документы на вылов определенных видов рыбы в реке Дон. Однако, сговорившись с подчиненными, он незаконно вылавливал рыбу, занесенную в Красную книгу.
Свои преступления браконьеры осуществляли ночью на лодках без опознавательных знаков. Сообщники всегда выставляли охрану, чтобы та могла предупредить о появлении правоохранительных органов.
Однако браконьерскую артель все равно удалось раскрыть. Ущерб от ее деятельности оценивается в пять миллионов рублей. Сейчас все участники артели задержаны. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, с 1 апреля в Ростове-на-Дону вводится запрет на вылов рыбы в период нереста.