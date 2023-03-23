Однако браконьерскую артель все равно удалось раскрыть. Ущерб от ее деятельности оценивается в пять миллионов рублей. Сейчас все участники артели задержаны. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.