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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Браконьеры выловили краснокнижную рыбу в Ростовской области на пять миллионов рублей

23 марта 2023, 11:01
Фото: rostov-fishcom.ru
Браконьеры выловили краснокнижную рыбу в Ростовской области на пять миллионов рублей
В Ростовской области задержали браконьеров, занимавшихся выловом краснокнижной рыбы, рассказали в ФСБ России по региону.

В Азове пресечено браконьерство рыболовецкой артели. Ее руководитель имел разрешительные документы на вылов определенных видов рыбы в реке Дон. Однако, сговорившись с подчиненными, он незаконно вылавливал рыбу, занесенную в Красную книгу.

Свои преступления браконьеры осуществляли ночью на лодках без опознавательных знаков. Сообщники всегда выставляли охрану, чтобы та могла предупредить о появлении правоохранительных органов.

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Однако браконьерскую артель все равно удалось раскрыть. Ущерб от ее деятельности оценивается в пять миллионов рублей. Сейчас все участники артели задержаны. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, с 1 апреля в Ростове-на-Дону вводится запрет на вылов рыбы в период нереста.

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#Виктория Прутковская#Браконьерство#Преступность#Происшествия#Новости
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