В Шолоховском районе вынесли приговор бывшим главному и ведущему бухгалтерам МУП «Теплоэнерго». Их признали виновными в служебном подлоге и мошенничестве. С февраля 2021 года по октябрь 2022 года бухгалтеры вносили в реестры зачисления зарплаты заведомо ложные данные. Благодаря этому они похитили у МУП «Теплоэнерго» 1,3 миллиона рублей.