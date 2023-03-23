Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:49
В Шолоховском районе вынесли приговор бывшим главному и ведущему бухгалтерам МУП «Теплоэнерго». Их признали виновными в служебном подлоге и мошенничестве. С февраля 2021 года по октябрь 2022 года бухгалтеры вносили в реестры зачисления зарплаты заведомо ложные данные. Благодаря этому они похитили у МУП «Теплоэнерго» 1,3 миллиона рублей.
Обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ими ущерб.
Суд приговорил экс-главного бухгалтера к двум годам и трем месяцам условного заключения. Два года условно получил бывший ведущий бухгалтер.
Ранее в Ростовской области главбух погашала свои долги за счет бюджета школы.