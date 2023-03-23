Буцаев: Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры „Миллион — Родине"

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что всероссийскую народную акцию по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» проводят уже во второй раз. В первый раз она состоялась с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. В ней поучаствовали свыше 83 000 граждан из 70 субъектов РФ. Им удалось отправить на переработку 73 000 тонн макулатуры. Деньги в сумме один миллион рублей, полученные от сдачи в переработку макулатуры, были направлены детскому дому и приюту для безнадзорных животных в Луганске.