Буцаев: Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры „Миллион — Родине"

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Акция будет проходить с 20 марта по 5 июня текущего года. Волонтеры-экологи в 2023 году в ходе крупной акции по сбору вторичного сырья надеются охватить около 100 000 человек. Об этом информирует 360tv.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что всероссийскую народную акцию по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» проводят уже во второй раз. В первый раз она состоялась с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. В ней поучаствовали свыше 83 000 граждан из 70 субъектов РФ. Им удалось отправить на переработку 73 000 тонн макулатуры. Деньги в сумме один миллион рублей, полученные от сдачи в переработку макулатуры, были направлены детскому дому и приюту для безнадзорных животных в Луганске.
Главная задача по сбору вторичного сырья отвечает принципам экономики замкнутого цикла. Кроме того, организаторы уделят повышенное внимание экологическому просвещению россиян. Молодым людям расскажут о переработке вторсырья и реформе в области обращения с ТКО. Подрастающее поколение познакомят с экопривычками. Взрослой аудитории напомнят о традиции сдачи макулатуры, подытожил Буцаев.
Принять участие в сдаче макулатуры можно в двух форматах. Добровольцы могут сами провести акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации, либо доставить накопленное вторичное сырье в верифицированный пункт приема.
Первый способ более удобен для вузов, организаций среднего профессионального образования, школ, детсадов, отделений домов молодежи, учреждений дополнительного образования и компаний. Заявки на вывоз от учреждений принимаются при накоплении от 500 килограммов вторсырья.
Кроме того, у всех желающих есть возможность принять участие в акции индивидуально. Макулатуру нужно сдавать в пункты, которые принимают вторсырье у граждан. Местонахождение подобных пунктов приема выложено на сайте акции. Логистический партнер акции по вывозу вторсырья - сервис «Убиратор».
По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, кроме непосредственной сдачи макулатуры в рамках акции, организаторы запланировали экопросвещение ее участников. РЭО вместе с активистами-экологами станут проводить экологические уроки и просветительские мероприятия. Помимо этого, они организуют экскурсии на перерабатывающие предприятия в различных российских регионах.