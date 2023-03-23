Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В четверг, 23 марта, Telegram–канал Don_Mash опубликовал аудиозапись, в которой якобы методист Дворца детского творчества Таганрога Наталья Дергачева с использованием нецензурной лексики, угроз и личных оскорблений в адрес журналистки требует удалить заметку с критикой работы ДДТ, а также ее собственное изображение, на распространение которого женщина не давала согласия.
Женщина настолько распалилась, что в своем голосовом сообщении угрожала сотруднице городского СМИ расправой, побоями, конфликтом с ее семьей, также чиновница усомнилась в психическом здоровье своей оппонентки, заподозрила ее в употреблении наркотиков, а также оскорбила ее различными вариантами обсценной лексики.
В ответ на произошедшее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram объявил, что направит запросы Генпрокурору и губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы выявить правонарушения со стороны Дергачевой.
«Усматриваю в действиях чиновницы сразу несколько составов УК и КоАП, в том числе „воспрепятствование законной деятельности журналистов“», — уточнил Хинштейн, добавив, что комитет Госдумы по информполитике возьмет ситуацию на контроль.
Позднее к обращению присоединилось Ростовское региональное отделение Союза журналистов, которое не только обратилось в прокуратуру, но и в СК РФ.
«Правление Ростовского регионального отделения Союза журналистов России обращается в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку на предмет нарушения прав журналиста и препятствия осуществления журналистской деятельности, а также обращается в Прокуратуру с просьбой взять на контроль данное расследование», — указали в своем обращении представители Союза.
Ранее в Ростовской области двое братьев угрожали знакомой, а после зарезали ее мужа.