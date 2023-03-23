Женщина настолько распалилась, что в своем голосовом сообщении угрожала сотруднице городского СМИ расправой, побоями, конфликтом с ее семьей, также чиновница усомнилась в психическом здоровье своей оппонентки, заподозрила ее в употреблении наркотиков, а также оскорбила ее различными вариантами обсценной лексики.

В ответ на произошедшее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram объявил, что направит запросы Генпрокурору и губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы выявить правонарушения со стороны Дергачевой.