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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области

23 марта 2023, 13:18
Фото: Francis Flinch/cc by sa/wikimedia.org / коллаж 1MI
Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Владельцы огромных алабаев в хуторе Нижнетемерницкий в Ростовской области натравливают своих собак на людей и бездомных животных. В марте эти граждане якобы расстреляли безнадзорных собак возле жилых домов на глазах у детей. Об этом сообщила RostovGazeta депутат Гордумы Наталья Оськина.

Оськина подчеркивает, что информацию о жестоком убийстве собак для глазах у детей узнала со слов очевидцев, которые обратились к ней, как к помощнику депутата регионального парламента, с заявлением. Они рассказали, что эта ситуация не находит решения два года.

«Занимаются этим двое конкретных людей — жители хутора Нижнетемерницкий. 17 марта они выпускали своих домашних алабаев, натравливали их на людей и безнадзорных  чипированных животных. А 19 марта устроили стрельбу возле жилых домов по собакам на самовыгуле, которые умерли на месте. Все это происходило в присутствии на улице детей, на их глазах», — сообщает Наталья.

По словам депутата, на владельцев алабаев местные жители неоднократно подавали заявления в полицию. Обращались и в прокуратуру.

«Только это ни к чему не привело. Заявления людей спускали в местное отделение полиции, где, судя по всему, у владельцев алабаев есть связи. Дело в том, что местные представители правопорядка имеют несколько голов скота. Их на пастбище и пасут владельцы алабаев. Поэтому им все сходит с рук», — говорит депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как общественники возмутились «условным сроком» ростовчанину за жестокое убийство собак.

«Это смехотворный срок»: за жестокое убийство собак ростовчанин отделался «условкой»
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