«Только это ни к чему не привело. Заявления людей спускали в местное отделение полиции, где, судя по всему, у владельцев алабаев есть связи. Дело в том, что местные представители правопорядка имеют несколько голов скота. Их на пастбище и пасут владельцы алабаев. Поэтому им все сходит с рук», — говорит депутат.