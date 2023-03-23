Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Оськина подчеркивает, что информацию о жестоком убийстве собак для глазах у детей узнала со слов очевидцев, которые обратились к ней, как к помощнику депутата регионального парламента, с заявлением. Они рассказали, что эта ситуация не находит решения два года.
«Занимаются этим двое конкретных людей — жители хутора Нижнетемерницкий. 17 марта они выпускали своих домашних алабаев, натравливали их на людей и безнадзорных чипированных животных. А 19 марта устроили стрельбу возле жилых домов по собакам на самовыгуле, которые умерли на месте. Все это происходило в присутствии на улице детей, на их глазах», — сообщает Наталья.
По словам депутата, на владельцев алабаев местные жители неоднократно подавали заявления в полицию. Обращались и в прокуратуру.
«Только это ни к чему не привело. Заявления людей спускали в местное отделение полиции, где, судя по всему, у владельцев алабаев есть связи. Дело в том, что местные представители правопорядка имеют несколько голов скота. Их на пастбище и пасут владельцы алабаев. Поэтому им все сходит с рук», — говорит депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как общественники возмутились «условным сроком» ростовчанину за жестокое убийство собак.