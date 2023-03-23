ДГТУ проведет первый фестиваль школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Фестиваль школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» состоится в рамках VI международной ежегодной научно-практической конференции «МаксиУМ» на базе ДГТУ. С 12 по 14 апреля школьникам и студентам СПО предложат реализовать проекты по восьми направлениям. Это информационные технологии, инженерное дело, строительство и архитектура, социальная сфера, медиакоммуникации и креативные индустрии, умное сельское хозяйство, биомедицина и образование. Причем участникам будет предоставлена экспертная поддержка с момента регистрации заявки. Автоматически они будут допущены к онлайн-лекциям и консультациям с наставниками, которые окажут помощь в разработке идеи.
«Задача проектного фестиваля – популяризовать учебно-исследовательскую и проектную деятельность, на которой и построены флагманские образовательные программы ДГТУ. Предоставляя участникам возможность презентовать свои идеи, получить непредвзятую, конструктивную оценку экспертов и поддержку в реализации замыслов, мы выявляем учащихся с повышенной мотивацией и создаем банк лучших проектных работ», – отметил проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин.
Около 200 школьников и студентов СПО подали заявки на участие в первом фестивале школьных проектов «МаксиУМ.Проекты». Регистрация открыта до 31 марта. Заявку можно подать на сайте фестиваля школьных проектов https://donstux.com/maxiumproject.
Работы участников фестиваля оценят представители научного сообщества вуза, а также эксперты из компаний-партнеров. Все участники, прошедшие в заключительный этап, получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Победители и призеры – до 10 дополнительных баллов, а также ценные призы и помощь в реализации проектов.