ДГТУ проведет первый фестиваль школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» в Ростове-на-Дону

Фестиваль школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» состоится в рамках VI международной ежегодной научно-практической конференции «МаксиУМ» на базе ДГТУ. С 12 по 14 апреля школьникам и студентам СПО предложат реализовать проекты по восьми направлениям. Это информационные технологии, инженерное дело, строительство и архитектура, социальная сфера, медиакоммуникации и креативные индустрии, умное сельское хозяйство, биомедицина и образование. Причем участникам будет предоставлена экспертная поддержка с момента регистрации заявки. Автоматически они будут допущены к онлайн-лекциям и консультациям с наставниками, которые окажут помощь в разработке идеи.