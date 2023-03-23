Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Одним из вопросов повестки стало досрочное прекращение полномочий парламентария Шамшуры. Он сам написал заявление и захотел покинуть свой пост с 23 марта.
Во время заседания вопросов по этому поводу ни у кого не возникло. В результате эту тему вынесли на голосование среди парламентариев, которые единогласно поддержали прекращение полномочий Шамшуры.
1rnd пишет, что бизнесмен возглавил авиационный завод на Дальнем Востоке и покинул Ростовскую область.
Ранее ростовский депутат Госдумы Стенякина обвинила Викторию Боню в пропаганде наркотиков.