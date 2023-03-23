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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Донского депутата и бизнесмена Сергея Шамшуру досрочно лишили мандата

23 марта 2023, 09:34
Фото: zsro.ru
Донского депутата и бизнесмена Сергея Шамшуру лишили мандата

Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Шамшура сложил полномочия 23 марта

В Заксобрании Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата Сергея Шамшуры, прозвучало на заседании в парламенте.

Одним из вопросов повестки стало досрочное прекращение полномочий парламентария Шамшуры. Он сам написал заявление и захотел покинуть свой пост с 23 марта.

Во время заседания вопросов по этому поводу ни у кого не возникло. В результате эту тему вынесли на голосование среди парламентариев, которые единогласно поддержали прекращение полномочий Шамшуры.

1rnd пишет, что бизнесмен возглавил авиационный завод на Дальнем Востоке и покинул Ростовскую область.

Ранее ростовский депутат Госдумы Стенякина обвинила Викторию Боню в пропаганде наркотиков.

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