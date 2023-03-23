«Многие места, которые раньше были естественными нерестилищами, используются. Например, расширена западная промзона по Левбердону, где сейчас стоят портовые и таможенные терминалы. Похожая ситуация и напротив Колузаево за западным мостом. И хотя прочистка там была, пойменные места исчезли», — делится проблемами спикер.