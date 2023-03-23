Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:39
По словам собеседника, сроки на запрет лова рыбы каждый регион устанавливает самостоятельно. В Ростовской области он продлится с 1 апреля до 31 мая.
«В регионе наблюдаются проблемы со всеми видами рыб, особенно, с ценными. Исключение составляет лишь серебристый карась, который захватывает территории», — отмечает Алексей Лебедев.
В плачевном состоянии, по мнению эксперта, находится популяция массовых и ценных пород полупроходных рыб — леща и судака. А также промысловых видов — тарани и рыбца, которые раньше на нерест ходили большими стаями.
Главной бедой эксперт называет отсутствие достаточного количества естественных нерестилищ. Это вызвано маловодьем реки Дон и отсутствием разливов, как это было раньше. Многие естественные нерестилища, по словам эколога, заилены в поймах.
«Многие места, которые раньше были естественными нерестилищами, используются. Например, расширена западная промзона по Левбердону, где сейчас стоят портовые и таможенные терминалы. Похожая ситуация и напротив Колузаево за западным мостом. И хотя прочистка там была, пойменные места исчезли», — делится проблемами спикер.
Дополнительные дамбы при строительстве Багаевского гидроузла также препятствуют подъему рыбы на нерест.
«Но в проекте Багаевского узла заложены рыбоходные каналы. Посмотрим, что будет дальше. Если грамотно удастся отрегулировать территорию, то при заинтересованности определенных людей, можно будет поднимать уровень воды и создавать естественные нерестилища», — резюмирует эколог.