Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Решение о передаче дела в Ростовскую область было принято Верховным судом РФ, который поддержал мнение прокуратуры. Защита и сам Юрий Захарчевский настаивали на том, чтобы дело рассматривалось в Ставропольском краевом суде, однако против были потерпевшие, ссылаясь на возможное знакомство выходцев из судебной системы Краснодарского края с обвиняемым.
По информации «Коммерсанта», Захарчевского обвинили в том, что он на внедорожнике сбил велосипедиста, который в итоге скончался. Фигурант отрицает свою вину в произошедшем и утверждает, что велосипедист нарушил правила дорожного движения.
Ранее в ГИБДД сообщили подробности ДТП с трамваем, врезавшимся в частный дом в Ростове.