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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:28

Экс-судью Захарчевского будут судить в Ростове-на-Дону за смертельное ДТП

23 марта 2023, 17:26
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону будут судить бывшего судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который проходит по делу о смертельной аварии, пишут СМИ.

Решение о передаче дела в Ростовскую область было принято Верховным судом РФ, который поддержал мнение прокуратуры. Защита и сам Юрий Захарчевский настаивали на том, чтобы дело рассматривалось в Ставропольском краевом суде, однако против были потерпевшие, ссылаясь на возможное знакомство выходцев из судебной системы Краснодарского края с обвиняемым.

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По информации «Коммерсанта», Захарчевского обвинили в том, что он на внедорожнике сбил велосипедиста, который в итоге скончался. Фигурант отрицает свою вину в произошедшем и утверждает, что велосипедист нарушил правила дорожного движения.

Ранее в ГИБДД сообщили подробности ДТП с трамваем, врезавшимся в частный дом в Ростове.

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